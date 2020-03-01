مشكلة بلا حل منذ 15 عاما.. خالد يستغيث لتركيب عداد الكهرباء

اشتكى المواطن خالد محمود من المرج القديمة في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسبب دفعه فاتورة تحصيل كهرباء نقدية بقيمة 375 جنيها كل شهرين على الرغم من عدم تركيبه لـ عداد كهرباء.





ويقول فى رسالته : أنا أسكن فى شارع محمد نجيب بالمرج القديمة والشارع كله يعانى من نفس المشكلة وهى عدم تركيب العداد ودفع مبلغ ثابت ومرتفع.





وأضاف : أرجو تركيب عداد للكهرباء حتى وإن كان الاستخدام بالكارت لمعرفة الاستهلاك فهذه المشكلة مستمرة منذ 15 عام وأنا أب وأعول أسرة بها ثلاثة بنات .

للتواصل مع الشاكى 01116895128

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360