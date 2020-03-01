AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مشكلة بلا حل منذ 15 عاما.. خالد يستغيث لتركيب عداد الكهرباء

الأحد 01/مارس/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

اشتكى المواطن خالد محمود من المرج القديمة  في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسبب دفعه فاتورة تحصيل كهرباء نقدية بقيمة  375 جنيها كل شهرين على الرغم من عدم تركيبه لـ عداد كهرباء.


ويقول فى رسالته : أنا أسكن فى شارع محمد نجيب بالمرج القديمة والشارع كله يعانى من نفس المشكلة وهى عدم تركيب العداد ودفع مبلغ ثابت ومرتفع.


وأضاف : أرجو تركيب عداد للكهرباء حتى وإن كان الاستخدام بالكارت لمعرفة الاستهلاك فهذه المشكلة مستمرة منذ 15 عام وأنا أب وأعول أسرة بها ثلاثة بنات .

 

للتواصل مع الشاكى 01116895128

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يشكو من إيقاف بطاقة التموين بسبب عطل فى عداد الكهرباء.. صور

خلال أيام .. الكهرباء تبدأ تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

الحكومة توافق على إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة.. مصدر: إجراءات التقدم بطلب تركيب العدادات لن تختلف عن السابق.. والتطبيق خلال أيام

إياد يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء وعدم قراءة العداد بعين شمس الغربية

لا أمتلك عداد كهرباء .. عصام يشكو توقف بطاقة التموين

9700 جنيه مديونية أيمن لـ الكهرباء بدون فواتير منذ 3 سنوات

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تصرف غير متوقع من جورج وسوف في عزاء والدته

رضوان جيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة الاعتداء عليه من قبل جماهير الترجي بالقاهرة

بعد عرض برومو برنامجه الجديد بساعات.. علاء الشربيني يتصدر تريند تويتر

أخبار الفن.. روبي في وصلة رقص مع تامر حسني.. أزمة محمد رمضان في شوارع القاهرة.. مفاجأة جورج وسوف بسبب كورونا

انفجار ضخم وحريق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

ماكرون يعلن تضامنه مع تركيا.. ويطالب بوتين بهذا الأمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد