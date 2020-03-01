الكاف ضحك علينا .. بركات يعلن موعد استدعاء المحترفين للمنتخب





أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة لم يستقر على القائمة المستدعاه لمعسكر مارس.





وقال بركات خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم نستقر على القائمة التي سنستدعيها في معسكر مارس، لكن من الممكن أن يتم الإعلان عن المحترفين يوم 8 مارس".





وأكمل ساخرا : "بتوع الاتحاد الإفريقي ضحكوا علينا في مواعيد مباريات توجو يومي 26 و 29، تفاجئنا بهذه المواعيد".





وأتم : "سنسافر في طائرة خاصة وجاهزة لكي نعود إلى الفندق بعد المباراة ونرحل إلى توجو 2 مساء، ثم نصل صباح اليوم الثاني نخوض تمرينين، أعتقد أن منتخبنا سيصل إلى توجو قبل منتخبهم".







