عندى سيارة بقرض.. عجوز بالمعاش يطالب بإعادة تفعيل بطاقة الأسرة التموينية

ناشد المواطن رمزى محفوظ وأسرته 5 أفراد، من الإسكندرية- سيدى بشر- قبلى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين، بإعادة تفعيل بطاقته التموينية مرة أخرى نظرا لتوقفها، بسبب امتلاك سيارة لكل فرد فى العائلة.





و هو ما نفاه القارئ مؤكدا أنها سيارة واحدة للأسرة كلها وبقرض لافتا إلى أن توقف البطاقة سبب له ولأسرته مشاكل مطالبا بإعادة تفعيلها.





ويقول فى رسالته : تظلمت مرتين على موقع دعم مصر ولا فائدة وأناشد بعودة البطاقة لأنى 64 سنة على المعاش وعندى ولدين بالثانوية والآخر فى كلية وأنا معاشى 1300 جنيه هذه مأساة أصلا مشيرا إلى أن رقم البطاقة التموينية رقم 118005178737





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