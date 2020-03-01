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أصل الحكاية

بعد إغلاق السينما والمكتبات.. الصين تواجه كارثة كورونا بدعم الثقافة

الأحد 01/مارس/2020 - 02:31 ص
مسرح تيانهان الكبير
مسرح تيانهان الكبير في الصين
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أماني إبراهيم
تأثير فيروس كورونا (كوفيد- 19) التاجي القاتل الذي اجتاح العالم لم يقتصر على تهديد أرواح البشر فقط، بل امتد إلى الثقافة، خاصة في مقاطعة ووهان الصينية، والتي تأثرت بشدة بوباء كورونا.

لأول مرة منذ عقود، تم إغلاق دور السينما، محلات بيع الكتب وإلغاء عروض الفرق المسرحية، مما يهدد السياحة الثقافية في الصين خاصة السينما والفنون المسرحية  والطباعة والتوزيع والصناعات الأخرى، وتصبح العديد من المؤسسات الثقافية في تحدي قوي في الاستمرار، وفقا لشبكة أخبار الصين.

تعمل مدينة ووهان حاليا على دعم المؤسسات الثقافية التي تأثرت بالوباء، وتحاول جمع ما يتراوح من 70 إلى 80 مليون يوان كـ تبرعات من الشعب للتركيز على دعم المؤسسات الثقافية التي تأثرت بالوباء، من جانبه قال "ليو يوبي" عضو في لجنة الموارد الثقافية أن دائرة الدعاية التابعة للجنة الحزب في مقاطعة ووهان ووزارة المالية بالمقاطعة أصدرت معًا عدة تدابير للتعامل مع تأثير الوضع الوبائي التاجي الجديد وتعزيز الثقافة في المجتمع، في إطار جهود هيئة تحمل اسم "تدابير".

واقترحت تدابير بضرورة توجيه المؤسسات الثقافية وتشجيعها على تقديم تخفيضات وإعفاءات على إيجارات الشركات، وإعانات للتأمين الاجتماعي للشركات، وإعانات لاستهلاك الكهرباء والإنترنت، ودعم لتعويض المخاطر.

الإعانات المالية حاليا تعد هي الأهم لاستمرار الهيئات الثقافية، وسيتم جمع التبرعات من الصناديق الخاصة لتقديم الخدمات لصالح المؤسسات المتضررة من الوباء، كالسينمات، المكتبات، أماكن الطباعة، فرق الفنون المسرحية، وسيتم تقديم إعانات مناسبة للمسارح التي تم افتتاحها حديثًا بعد الوباء، وشركات الطباعة التي بدأت أعمال جديدا  في طباعة مواد تغليف الأدوية المضادة للوباء والوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

وستدعم إحدى شركات تمويل السياحة الثقافية، الجهات الثقافية في البلاد في 1 مايو 2020، من خلال صندوق هونان للاستثمار في صناعة السياحة الثقافية والذي سيزيد من نسبة الاستثمار في مشاريع السياحة الثقافية في المقاطعة، وسيتم تشجيع البنوك على خفض أسعار الفائدة على القروض بشكل مناسب.
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