سنة سجن.. نائبة تتقدم بمشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين.. فيديو

قالت شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، وتوقيع عقوبة بالحبس 3 سنوات لمن يرتكب ذلك.





وأضافت «شادية الجمل» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة والناس» أن عقوق الوالدين أصبحت ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، لذلك لابد من توعية الأبناء بحقوق الأب والأم.





وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن عقوق الوالدين تحول إلى جرائم بسبب المعاملة الجافة من تجاه الأبناء لأمهاتهم وآبائهم وهذا ما شاهدناه خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام.





وطالبت الأباء والأمهات الذين يتعرضون للظلم او العقوق من أبنائهم أن يتقدموا للمتخصصين بلاغات لاستعادة حقوقهم، مؤكدة أن العقوق وصل إلى التعدي بالضرب على الوالدين وهذا غير مقبول أبدا، وهذا موجود في مشروع القانون ليكون هناك ردع للشباب العاق.





وأوضحت أن اللجنة التشريعية حولت مشروع تجريم عقوق الوالدين الي الجهات المختصة، ثم يتم مناقشته داخل البرلمان، متمنية الإنجاز في مشروع القانون للحد من الظاهرة.