ماكرون يعلن تضامنه مع تركيا.. ويطالب بوتين بهذا الأمر

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل ما جاء في اتصالين هاتفيين أجراهما مع نظيريه الروسي والتركي.





وبحسب "الحدث"، قال المكتب في بيان إن ماكرون أبلغ نظيريه أنه "يشعر بقلق عميق من الكارثة الإنسانية الجارية الناجمة عن هجوم سوريا وحلفائها في محافظة إدلب".





وأضاف أن ماكرون شدد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية ودعا روسيا وتركيا إلى التوصل إلى وقف دائم ويمكن التحقق منه لإطلاق النار مثلما تعهدا لفرنسا وألمانيا خلال اجتماع القمة الرباعي الذي عقد في اسطنبول في خريف 2018.





وأبدى ماكرون أيضا تضامنه مع تركيا بشأن القتلى الذين سقطوا في صفوف قواتها في سوريا في الآونة الأخيرة وحث تركيا على التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن تدفق المهاجرين.







