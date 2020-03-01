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توك شو

أخبار التوك شو.. عادل إمام يحصل على أرخص أجر في مصر.. اتصلوا بهذا الرقم عند الإصابة بحالة كورونا.. أجهزة جديدة لقياس درجات الحرارة داخل المطارات.. هل الصيف سيوقف انتشار الفيروس

الأحد 01/مارس/2020 - 08:01 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، مساء أمس السبت ، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر سجلت فقط إصابة واحدة حاملة لفيروس كورونا وقد تم شفاؤها.

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر مستعدة بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا، و قادرة على كشف الحالات وعزلها ومعالجة الأعراض.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية، كانت من أول الدول التى اتخذت الإجراءات الاحترازية للوقاية فيروس كورونا وتطبيقها بالمطار، إضافة إلى إرجاع المواطنين المصريين من الصين.

قال الكاتب الصحفي مجدى الجلاد ، إن الصحافة والاعلام والتلفزيون لم يحققوا لي مكاسب مادية وأنا لا أخجل في قول ذلك لأن هذه مهنتي .

نصح الإعلامي أحمد موسى المواطنين بضرورة الإتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوي الموحدة 16528، فى حالة وجود اى أعراض او الاشتباه فى  مصابين بفيروس كورونا.
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