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فن

أخبار الفن.. روبي في وصلة رقص مع تامر حسني.. أزمة محمد رمضان في شوارع القاهرة.. مفاجأة جورج وسوف بسبب كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 01:40 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية “story”. 

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه بأحد المطاعم في منطقة إمبابة بالجيزة، ويلتف حوله عدد كبير من المتواجدين في المطعم. 

نشرت الفنانة شريهان، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، دعت من خلالها للزعيم عادل إمام بالشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو قصير، ظهرت فيه الفنانة روبي، مع الفنان تامر حسني، خلال حفل زفاف نهلة مدحت شلبي (ابنة الفنانة شيرين وجدي)، الذي أقيم أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة الكبرى. 

نشر الإعلامي نيشان صورة من عزاء والدة الفنان جورج وسوف والذى أقيم اليوم. 

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