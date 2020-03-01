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تعليم

إنتاج مقررات التعليم الإلكتروني المدمج ..ورشة عمل بتجارة عين شمس

الأحد 01/مارس/2020 - 04:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "انتاج المقررات الخاصة بالتعليم الالكتروني المدمج" تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

صرح بذلك الدكتور خالد قدرى عميد الكلية، وأضاف أن ورشة العمل خاصة بأعضاء هيئة التدريس ، ويحاضر بورشة العمل  د ياسر الجبرتي مدير مركز التعليم الإلكتروني ،  د حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج، وذلك بحضور كل من د محمد عبد الفتاح وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ،  د مدحت عبد العال منسق التعليم الإلكتروني المدمج بكلية التجارة.

 وذلك يوم الإثنين الموافق ٢ مارس في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة ا. د علي لطفي بكلية التجارة.
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