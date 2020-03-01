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منوعات

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 03:36 ص
رجل يلحس ضريح
رجل يلحس ضريح
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عزة عاطف

انتشرت شائعات في إيران بضرورة الابتعاد عن أحد الأضرحة بسبب تلوثها بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار غضب أحد المحبين لضريح "الإمام علي الرضا"، مما دفعه لتصوير فيديو أثار جدلًا واسعًا في إيران وضجة على مواقع التواصل.

 

وقف الرجل يلعق و"يلحس" الضريح بلسانه عدة مرات متتالية بطريقة غريبة ومقززة، لكي يثبت سلامة الضريح وعدم تلوثه بفيروس كورونا الذي اجتاح إيران.


وبرر فعلته وهو يقول أن من يدعي تلوث الضريح بفيروس كورونا أو غيره ما هو إلا واحد من أعداء لـ آل البيت الذين يروجون شائعات مغرضة عن الضريح.

 

تداول رواد مواقع التواصل المقطع المثير للجدل والشفقة على حال الرجل الذي قد يصاب بالفعل بالفيروس القاتل بسبب تهوره وعدم أخذه بالأسباب كما أمر الله.

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