كشف ملابسات وفاة رضيع في مدرجات ملعب كرة قدم

وأشار البيان إلى أنه على الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي

والذي كان قريبًا من المدرج إلى موقع الحالة، وكانت لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصف، أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم و6 أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدًا للوعي وسرعان ما فارق الحياة، حيث اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته.