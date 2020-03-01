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رياضة

كشف ملابسات وفاة رضيع في مدرجات ملعب كرة قدم

الأحد 01/مارس/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشفت وزارة الرياضة السعودية  ملابسات وفاة رضيع يبلغ من العمر "شهر ونصف" ، في مدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، أثناء مواجهة الفتح وضيفه الوحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي في "تويتر" أن إدارة الملعب تلقت بلاغًا عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب، مع نهاية الشوط الأول من المباراة .

وأشار البيان إلى أنه على الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي والذي كان قريبًا من المدرج إلى موقع الحالة، وكانت لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصف، أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم و6 أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدًا للوعي وسرعان ما فارق الحياة، حيث اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل الرضيع.
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