فرصة.. اشتري iphone 7 Plus بـ 3700 جنيه

يرغب الكثيرون بشراء أحد إصدارات آيفون الهاتف الذكى الأشهر فى العالم، الذى تنتجه علامة آبل الأمريكية الفاخرة، إلا أن سعره الباهظ يمنع عشاقه من شرائه، ولكن يمكنك الحصول على آيفون مميز بحجم كبير مقابل سعر إستثنائى.





بحسب جي إس إم آرينا التقنى، تقدم منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل iphone 7 Plus نسخة 32 جيجابايت باللون الأسود، مقابل 237 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 3700 جنيه مصري.





ويمكنك شراء نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 بلس عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iphone 7 Plus متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





وللتذكرة؛ فهاتف iphone 7 Plus قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.





يذكر أن هاتف iphone 7 Plus يأتى بشاشة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا



