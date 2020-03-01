رغم ارتفاع الإصابات في بلاده .. ترامب يعرض المساعدة على إيران لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداد بلاده لمساعدة إيران على مواجهة تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أول حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس لديها.





وبحسب "رويترز"، قال ترامب إن بلاده مستعدة لمساعدة إيران، مقترحا إرسال خبراء صحة أمريكيين إلى طهران لتقديم العون للإيرانيين.





كان ترامب قدم عرضا مماثلا للصين في بدايات انتشار الفيروس في إقليم هوبي.





وتتهم إيران الولايات المتحدة بالحد من قدرتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك من خلال العقوبات التي كبلت البلاد.





وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصا إثر الإصابة بالفيروس.



