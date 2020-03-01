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رياضة

شاهد.. انتصار لاعبي بايرن ميونخ وهوفنهايم على إساءة الجماهير

الأحد 01/مارس/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
توقفت مباراة هوفنهايم وضيفه بايرن ميونيخ ، أمس، في الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم مرتين، بسبب رفع مشجعي بايرن ميونيخ لافتة تسيء إلى المستثمر ديتمار هوب الذي يدعم نادي هوفنهايم ماليًا.

وبعد أن شهدت الثواني الأولى من الشوط الأول إطلاق جماهير بايرن ألعابًا نارية، توقف اللعب في الدقيقة 65 عندما رفع المشجعون لافتات مسيئة للمستثمر هوب، الذي كان حاضرًا في المدرجات إلى جانب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن، الذي عانق هوب واعتذر له.

وتوجه هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ  باتجاه المدرجات وأشار للجماهير بضرورة الكف عن تصرفاتهم، خاصة أن بايرن متقدم بستة أهداف، ونجح بالفعل في إقناع المشجعين بالتوقف عن الإساءة ليتواصل اللعب على الفور.

وفي الدقيقة 77، أشار الحكم بتوقف المباراة مجددًا بسبب تجدد الإساءة ورفع اللافتات  وبعدها بدقائق عاد اللاعبون إلى الملعب، وأبدوا اعتراضهم على تصرف الجماهير، من خلال تبادل تمرير الكرة في وسط الملعب وهو ما استمر طوال الـ 13 دقيقة المتبقية من زمن المباراة التي اصبحت اشبة بالمناورة التدريبة، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز بايرن ميونيخ "6 ـ 0"
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