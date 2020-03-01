شاهد.. انتصار لاعبي بايرن ميونخ وهوفنهايم على إساءة الجماهير

توقفت مباراة هوفنهايم وضيفه بايرن ميونيخ ، أمس، في الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم مرتين، بسبب رفع مشجعي بايرن ميونيخ لافتة تسيء إلى المستثمر ديتمار هوب الذي يدعم نادي هوفنهايم ماليًا.



وبعد أن شهدت الثواني الأولى من الشوط الأول إطلاق جماهير بايرن ألعابًا نارية، توقف اللعب في الدقيقة 65 عندما رفع المشجعون لافتات مسيئة للمستثمر هوب، الذي كان حاضرًا في المدرجات إلى جانب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن، الذي عانق هوب واعتذر له.



وتوجه هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ باتجاه المدرجات وأشار للجماهير بضرورة الكف عن تصرفاتهم، خاصة أن بايرن متقدم بستة أهداف، ونجح بالفعل في إقناع المشجعين بالتوقف عن الإساءة ليتواصل اللعب على الفور.