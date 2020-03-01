صراع الصدارة .. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم ، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم الأحد ، على ملعب الملكي " سانتياجو برنابيو".
المباراة ضمن الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني ، لكنها صراع شرس على قمة جدول الليجا ، حيث يحتل الفريق الكتالوني الصدارة برصيد 55 نقطة ، فيما يحتل المرينجي الوصافة بفارق نقطتين حيث يمتلك 53 نقطة ، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3.
وتضم قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم .. في حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - توني فودياس
خط الدفاع: سيرجيو راموس - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - داني كارفخال - مارسيلو - فيرلاند ميندي
خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فالفيردي - إيسكو
خط الهجوم: كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز - فينسيوس جونيور
فيما تضم قائمة برشلونة .. في حراسة المرمى: أندري تير شتيجين - نيتو.
خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لينجليه - جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو.
خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثر ميلو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال.
خط الهجوم: أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - أليكس كولادو - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.