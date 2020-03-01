صراع الصدارة .. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم ، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم الأحد ، على ملعب الملكي "

سانتياجو برنابيو".