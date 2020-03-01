رضوان جيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة الاعتداء عليه من قبل جماهير الترجي بالقاهرة





وتواصل موقع "صدى البلد" مع المغربي رضوان جيد للكشف عن حقيقة الاعتداء عليه ليرد قائلًا: "لم يكن اعتداء، فقد استفزنا مشجع لفريق الترجي التونسي وهو يقوم بتصويرنا".





وتابع: "أوقفناه عن ذلك وحضر بعض من قوات الشرطة، وبعد مسحه للفيديو وطلب زوجته وأخوه السماح، تركناه يمشي إلى حال سبيله، هذا كل ما في الامر".





وأكد: "هذه أمور عادية في حياة الحكم، الكل يحاول استفزازه و التأثير عليه حتى خارج الملعب، لكن الحمد لله، انا برضي ربنا واللي حاول معايا يلوم نفسه".





وذكرت تقارير صحفية تونسية أنه أثناء قيام رضوان جيد بجولة سياحية في العاصمة المصرية القاهرة، اعتدت مجموعة من مشجعي الترجي عليه، اعتراضًا على قراراته التحكيمية في مباراة الأمس أمام الزمالك.



يذكر أن نادي الزمالك قد فاز أمس على نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





