الكونفدرالية .. موعد مباراة المصري ونهضة بركان في ذهاب دور الـ 8

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي ، نظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب ربع النهائي لكأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية" ، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب السويس الجديد.
ويرغب الفريق البورسعيدي ، بقيادة طارق العشري ، في تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب ، لضمان التأهل قبل مباراة الإياب في المغرب يوم الأحد المقبل 8 مارس الجاري.
وحدد الجهاز الفنى للمصري ، صباح الغد الاثنين موعدًا لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يدخل المصرى معسكرًا بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلومترا.