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رياضة

الكونفدرالية .. موعد مباراة المصري ونهضة بركان في ذهاب دور الـ 8

الأحد 01/مارس/2020 - 06:59 ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي ، نظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب ربع النهائي لكأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية" ، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب السويس الجديد.

ويرغب الفريق البورسعيدي ، بقيادة طارق العشري ، في تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب ، لضمان التأهل قبل مباراة الإياب في المغرب يوم الأحد المقبل 8 مارس الجاري.

وحدد الجهاز الفنى للمصري ، صباح الغد الاثنين  موعدًا لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل. 

ومن المقرر أن يدخل المصرى معسكرًا بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلومترا.
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