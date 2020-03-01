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رياضة

الكونفدرالية .. بيراميدز في ضيافة زاناكو في ذهاب دور الـ8

الأحد 01/مارس/2020 - 06:29 ص
بيراميدز
بيراميدز
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ريهام بكير
يلتقي فريق بيراميدز ، نظيره الزامبي  فريق زاناكو في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد ن في العاصمة الزامبية لوساكا.

ويرغب الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على إكمال المهمة في الإياب بالقاهرة الأحد المقبل ، والعبور للدور نصف النهائي من البطولة التي يأمل في التتويج بلقبها وتحقيق إنجاز تاريخي.

شدد المدرب على أن إدارة بيراميدز وفرت كل شيء للفريق من أجل إراحة البعثة وتحقيق الهدف الرئيسي والعودة بنتيجة جيدة من زامبيا، حيث وفرت الإدارة طائرة خاصة للبعثة بجانب فندق على أعلى مستوى وملاعب تدريب، وكلها أمور تجعل الفريق يلعب مباراة الأحد بكل قوة.

المدرب أشاد بملعب المباراة استاد هيثرو والذي يتسع لحوالي 70 ألف متفرج، موضحا أن أرضيته جيدة للغاية وتساعد لاعبي بيراميدز على تقديم مستواهم الطبيعي، مشيدا بالاستقبال المميز كذلك للبعثة والتعامل معها منذ لحظة الوصول إلى لوساكا.

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