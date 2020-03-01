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أخبار العالم

رئيس وزراء ماليزيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية خلفا لـ مهاتير محمد

الأحد 01/مارس/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أدى محيي الدين ياسين، رئيس الوزراء الماليزي الجديد اليمين الدستورية أمام ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

ووقع اختيار الملك الماليزي على محيي الدين ياسين البالغ من العمر 72 عاما، بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي إثر إعلان رئيس الوزراء السابق، مهاتير محمد، استقالته من منصبه.

وبهذا التعيين، أصبح ياسين ثامن رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا.

يشار إلى أن ياسين يرأس حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين "برساتو"، الذي كان يرأسه في السابق مهاتير محمد.

وتسببت استقالة مهاتير محمد من منصبه كرئيس للوزراء في سقوط تحالف الأمل وفقدانه السلطة، حيث كان الحزب الحاكم، كما أسفر عن تغييرات في ائتلاف الأحزاب السياسية.

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