أخبار الرياضة ليلا.. إصابة فتحي ومعلول وأجايي قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. حقيقة الاعتداء على حكم مباراة الزمالك والترجي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.





يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى جنوب إفريقيا ، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الثلاثي جونيور أجايي وأحمد فتحي وعلي معلول، تعرضوا للإصابة خلال لقاء صن داونز مساء السبت.





تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن تعدي مجموعة من جماهير نادى الترجى التونسى على حكم مباراة فريقى (الزمالك والترجى)، خلال جولة سياحية بالقاهرة، إعتراضًا على القرارات التحكيمية خلال المباراة.





كشفت تقارير صحفية عن اعتداء مجموعة من مشجعي نادي الترجي الرياضي التونسي ، على الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة فريقهم أمام نادي الزمالك، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





أكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن حسام البدري، المدير الفني للفراعنة ، سيضم 5 لاعبين من صفوف المنتخب الأولمبي على رأسهم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك.





توقفت مباراة هوفنهايم وضيفه بايرن ميونيخ ، أمس، في الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم مرتين، بسبب رفع مشجعي بايرن ميونيخ لافتة تسيء إلى المستثمر ديتمار هوب الذي يدعم نادي هوفنهايم ماليًا.