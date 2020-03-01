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فن

فتحي عبد الوهاب يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل الفتوة خلال أيام

الأحد 01/مارس/2020 - 09:03 ص
فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
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أ ش أ
يبدأ فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده في مسلسل "الفتوة" خلال أيام، والذي يظهر خلال أحداثه كضيف شرف، بالتزامن مع قيامه بتصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول".

وعلى الرغم من ظهور فتحي عبد الوهاب خلال أحداث العمل كضيف شرف، إلا أنه يجسد خلال أحداثه دورا محوريا في الحلقات الأولى من المسلسل الذي يتناول قصة جديدة في عالم الدراما تختلف عن أي عمل فني آخر، وأحداثه بعيدة تماما عن أحداث الفيلم الذي قدمه من قبل الفنان الراحل فريد شوقي. 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، داخل حي الجمالية في مصر القديمة، حول الصراع بين قوى الخير والشر والعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والعادات والتقاليد فيها.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة ودياب إلى جانب عدد آخر من الفنانين الشباب.

كان فتحي عبد الوهاب، بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الثانى له مع المخرج حسام على، حيث قدما معًا مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويجسد عبد الوهاب خلال العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي، دورا إعلاميا، حيث تدور أحداثه حول 3 شخصيات رئيسية ضابط وإعلامي وإرهابي. 
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