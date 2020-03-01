AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماليزيا تراقب تفشي فيروس كورونا في إيران وإيطاليا

الأحد 01/مارس/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله إن بلاده تراقب عن كثب آخر تطورات تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إيران وإيطاليا.

وأضاف المسئول الماليزي - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء /برناما/ الماليزية اليوم /الأحد/ - "ما نقوم (وزارة الصحة) به هو تقديم إرشادات حول الصحة للدول المعنية بدلا من فرض الحظر عليها".

جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن احتمال منع دخول السياح من إيران وإيطاليا إلى ماليزيا. 

وتحتل إيطاليا وإيران المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي من حيث عدد الإصابات بكورونا في العالم، بعد الصين وكوريا الجنوبية.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. تأجيل مهرجان البحرين بسبب فيروس كورونا.. وتفاصيل حفل عمرو دياب بالمنارة

قبل توديع الحياة.. عريس يتزوج حبيبة عمره داخل الرعاية المركزة.. صور

خبير استراتيجي: ملف سد النهضة شديدة الخطورة .. فيديو

الكاف ضحك علينا .. بركات يعلن موعد استدعاء المحترفين للمنتخب

ارتفاع عدد مصابي كورونا في أمريكا.. ومفاجأة تصدم مسئولي الصحة

الحكومة توجه نصيحة لطلاب المدارس بشأن ارتداء الكمامة خوفا من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور