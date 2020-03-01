ماليزيا تراقب تفشي فيروس كورونا في إيران وإيطاليا

قال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله إن بلاده تراقب عن كثب آخر تطورات تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إيران وإيطاليا.





وأضاف المسئول الماليزي - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء /برناما/ الماليزية اليوم /الأحد/ - "ما نقوم (وزارة الصحة) به هو تقديم إرشادات حول الصحة للدول المعنية بدلا من فرض الحظر عليها".





جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن احتمال منع دخول السياح من إيران وإيطاليا إلى ماليزيا.



