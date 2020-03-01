الإسكان: طرح أراض كاملة المرافق للمستثمرين ووحدات سكنية بمدينة السادات.. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة ستطرح 1076 قطعة أرض صناعية بالسادات خلال أيام، مؤكدًا أن ذلك ضمن خطة التنمية الشاملة مصر 2030 لتنمية المدن الجديدة والمحافظات.





وأضاف المهندس عمرو خطاب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان تشارك بدعم النشاط الصناعى فى المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تتيح أراضى للمستثمرين الصناعيين فى مختلف المحافظات.





وتابع أنه تم إتاحة وطرح 1076 قطعة أرض صناعية بالسادات على الموقع الإلكترونى، مؤكدًا أن الأراضى كاملة المرافق، لافتًا إلى أن الأراضى تكون جاهزة للاستلام خلال 15 يوما بعد تسجيل المستثمر وحجز القطعة.





وأوضح أن وزارة الإسكان تنفذ عددا من المشروعات لخدمة المشروعات الصناعية وتم تنفيذ 111 كيلو متر أطوال طرق ورفع كفاءة طرق بالكامل، مضيفًا أن المستثمر يحتاج شبكة طرق تخدمه وموانئ تخدمه.



