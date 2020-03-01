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محافظات

من دخل مستشفى شفاء الأورام بالأقصر.. مروة ناجى تدعم مرضى السرطان فى الصعيد.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 10:34 ص
الفنانة مروة ناجي
الفنانة مروة ناجي في مشتفى شفاء الاورام بالأقصر
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شمس يونس
أبدت الفنانة مروة ناجى إعجابها بصرح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، مؤكدة أن المستشفى على أرض الواقع مختلفة تماما.

ووجهت ناجى خلال زيارتها للمستشفى الشكر لكل القائمين على المستشفى لما يبذل من مجهود فى خدمة المرضى.

وخلال زيارتها للمستشفى انشدت ناجى أغنية "حلوة يا بلدى" ونالت الأغنية إعجاب المرضى والمرافقين والعاملين بالمستشفى، قبل أن تلتقط صورا لها أمام حائط الشفاء.

وقالت ناجى، إنها شاهدت مستشفى عظيم وشاهدت كيف تذهب التبرعات إلى مكانها الصحيح، مؤكدة أن فكرة حائط الشفاء وخرطوشة الخير وفكرة اسماء المتبرعين التى تكتب على الغرف وعلى الحوائط أفكار رائعة وتبنى جسرا من الثقة بين المتبرعين وإدارة المستشفى.

وأكدت مروة ناجى، أنها ستكون سفيرة خير للمستشفى وأنها مستعدة لإحياء حفلة لصالح المستشفى والمرضى معبرة عن سعادتها بزيارة المستشفى والتى لن تكون الزيارة الأخيرة.

ومروة ناجى، مطربة وممثلة، غنت لسنوات طويلة في الأوبرا، قبل أن تشترك في برنامج "ذا فويس"، وحققت نجاحا كبيرا، سبب لها شهرة كبيرة في الوطن العربي، حيث حقق فيديو أغنية " برضاك" 42 مليون مشاهدة، وقدمت بعد ذلك العديد من الأغاني، كما شاركت الفنان خالد صالح البطولة في مسلسل "تفاحة آدم" كما شاركت فى عدد من الأعمال الفنية الأخرى.
من دخل مستشفى شفاء الأورام بالأقصر.. مروة ناجى تدعم مرضى السرطان فى الصعيد.. صور
من دخل مستشفى شفاء الأورام بالأقصر.. مروة ناجى تدعم مرضى السرطان فى الصعيد.. صور
من دخل مستشفى شفاء الأورام بالأقصر.. مروة ناجى تدعم مرضى السرطان فى الصعيد.. صور
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