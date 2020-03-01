من دخل مستشفى شفاء الأورام بالأقصر.. مروة ناجى تدعم مرضى السرطان فى الصعيد.. صور

أبدت الفنانة مروة ناجى إعجابها بصرح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، مؤكدة أن المستشفى على أرض الواقع مختلفة تماما.





ووجهت ناجى خلال زيارتها للمستشفى الشكر لكل القائمين على المستشفى لما يبذل من مجهود فى خدمة المرضى.







وخلال زيارتها للمستشفى انشدت ناجى أغنية "حلوة يا بلدى" ونالت الأغنية إعجاب المرضى والمرافقين والعاملين بالمستشفى، قبل أن تلتقط صورا لها أمام حائط الشفاء.





وقالت ناجى، إنها شاهدت مستشفى عظيم وشاهدت كيف تذهب التبرعات إلى مكانها الصحيح، مؤكدة أن فكرة حائط الشفاء وخرطوشة الخير وفكرة اسماء المتبرعين التى تكتب على الغرف وعلى الحوائط أفكار رائعة وتبنى جسرا من الثقة بين المتبرعين وإدارة المستشفى.





وأكدت مروة ناجى، أنها ستكون سفيرة خير للمستشفى وأنها مستعدة لإحياء حفلة لصالح المستشفى والمرضى معبرة عن سعادتها بزيارة المستشفى والتى لن تكون الزيارة الأخيرة.



