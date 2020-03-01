توصيل التيار الكهربائي لـ 51 قرية وتجمع في شمال سيناء

نفذت منطقة تعمير شمال سيناء ، خطة لتوصيل الكهرباء الي قرى وتجمعات شمال سيناء، بخدمات التيار الكهربائى، وشملت خدمات توصيل التيار الكهربائي كافة الأحياء والقرى والتجمعات التابعة لها.





وكشف المهندس ناجى ابراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إلى أنه فى مجال تدعيم وإنشاء شبكات الكهرباء بمدن ومراكز وتجمعات المحافظة تم تنفيذ أعمال في ٥١ تجمع وقرية.





وفي نطاق مركز بئر العبد ورمانه تم تنفيذ مشروعات كهرباء في ٢٥ تجمع وقرية بتكلفة 28.6 مليون جنيه، وفى نطاق مركز العريش تم تنفيذ مشروعات في ٧ تجمعات ومناطق ابار، بتكلفة 28.6 مليون جنيه.





كما تم إنشاء وتدعيم شبكات الكهرباء فى مركزي رفح الشيخ زويد في ١١ تجمعا وقرية، علاوة علي تدعيم وإنشاء شبكات الكهرباء في ٩ تجمعات بمركز نخل وكذلك تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى ل ١٠ تجمعات وقري بمركز الحسنة.





وقال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن المشروعات شملت توصيل خطوط ضغط عالى ومتوسط خدمة التجمعات السكانية، وكذلك التجمعات الزراعية والتنموية الجديدة المنفذة حديثا فى مناطق مركزى نخل والحسنة ، وكذلك خطوط على مسارات بين القرى والمناطق وخطوط انارة للطرق وتصل للمواقع الخدمية المنوعة .





كما تم تدعيم وتوصيل التيار الكهربى للقرى الأكثر إحتياجًا بمركزي العريش – الحسنة وتتكون من : 14 كم تفريعات جهد متوسط ،.كما تم توصيل التيار الكهربى للقرى الأكثر إحتياجًا بمركز بئر العبد مجموعة أ , ب ، وتتكون من 22 كم .





كما جرت إنارة الطريق المؤدي للصالة المغطاة بالعريش والمستشفى الجديد ببئر العبد وتتكون من 169 عامود فايبر جلاس بذراع واحد ، 78 عامود فايبر جلاس بذراعين ، طول9 كم كابلات متنوعة، بالإضاف إلى توصيل التيار الكهربى للقرى الأكثر إحتياجًا بمركز الحسنة مجموعة أ , ب ، وتتكون من 27 كم تفريعات جهد متوسط ، 2 محول بالكشك قدرة 300 ك ف أ ، 4 محول قدرة 200 ك ف أ ، 4 محول قدرة 100 ك ف أ ، 60 عامود جهد منخفض ،1.4 كم ، كابلات متنوعة.





وأشار رئيس منطقة تعمير شمال سيناء إلى أنه فى مناطق وسط سيناء تم إنشاء 15 منزل بقرية الحمة و20 منزل بدوى بقرية إقرية فى نطاق مركز الحسنة ، و30 منزل بدوى بقرية الريد، و21 منزل بصدر الحيطان و 30 منزل بقرية وادى الحاج فى نطاق مركز نخل بوسط سيناء ، وإزالة و إعادة إنشاء 11 منزل بدوى بقرية 6 اكتوبر فى نطاق مركز بئر العبد.





فى نطاق مركز الحسنة إنشاء قرية متكاملة وهى " الجوفة " وتضمنت 70 منزل بدوى بقرية الجوفة، وإنشاء شبكة الطرق بطول 6 كم و الصرف الصحى بطول 3.690 كم بقرية الجوفة ، وإنشاء بئر مياه و محطة تحلية بقرية الجوفة حفر بئر بعمق 1267 م - محطة معالجة بقدرة 250 م 3 /يوم - محطة تحلية مياه بقدرة 100 م 3 /يوم - خزان أرضي بسعة 100 م 3 - خزان علوي بسعة 75 م 3 - غرفة محولات - غرفة طلمبات - سور حماية ، ومنازل بدوية و خدماتها بمحور الجدى بتكلفة إجمالية 86.309 مليون جنيه ، بإجمالى 70 وحدة، وأطوال شبكة الصرف الصحى3.690 كم، وأطوال الطرق 6كم ,