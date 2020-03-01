بسبب كورونا .. الكوريون يستعدون لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية

الكورية الجنوبية في دولة الاحتلال، لرفع دعوى بتهمة تعرضها للتشهير من قبل إسرائيليين والإضرار بأفرادها. تستعد الجاليةفي دولة الاحتلال، لرفع دعوى بتهمة تعرضها للتشهير من قبل إسرائيليين والإضرار بأفرادها.





وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، فإن هناك 720 كوريًا جنوبيًا يتواجدون في دولة الاحتلال بشكل شبه دائم ويعملون فيها.





فيروس كورونا إلى إسرائيل". وقال ممثل الجالية في حديث للصحيفة، "إنهم وقعوا ضحية هيستيريا وسائل الإعلام وغيرها، بعد أن اتهمت الصحف الوفد الكوري الجنوبي الذي زار مؤخرًا مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية، بأنه هو السبب في نقلإلى إسرائيل".





وأضاف، "كانوا خائفين للغاية لدرجة اعتقادهم أن الكوريين سيحضرون الفيروس إلى إسرائيل، وفي النهاية الذي نقل الفيروس هم سياح إسرائيليون عادوا من شمال إيطاليا".





وتساءل عن سبب عدم إغلاق الحدود أمام الإيطاليين، والاكتفاء بذلك أمام من يأتي أو يغادر إلى كوريا.





ولفت إلى أن الكوريين يعانون من التمييز والعنصرية بشكل يومي.





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