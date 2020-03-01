الكويت تسجل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

أعلنت الكويت تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران.





جاء ذلك فى خبر عاجل أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل.





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا.





‏وكشف الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى عقد الجمعة الماضية، حول مستجدات الفيروس، مؤكدا أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد وصل إلى 45 حالة وجميعهم حالتهم مستقرة، مؤكدة أن هناك تعاونا مستمرا بين الوزارة وجميع الجهات المعنية للتصدى لهذا الفيروس.