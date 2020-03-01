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برلمان

طلب إحاطة حول انتشار المصانع في قلب التجمعات العمرانية

الأحد 01/مارس/2020 - 11:28 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المصانع في قلب التجمعات العمرانية، والتي يصدر عنها انبعاثات ضارة تؤدي إلى تعرض المواطنين لأمراض عديدة، مشيرا إلى أن البيئة من حولنا تتأثر بالكثير من الصناعات، موضحًا أن أكثرها ضررًا هي صناعة الأسمنت، فقد تتسبب في تلوث الهواء.

وأوضح متولي فى بيان صحفى له أنه في مصر هناك بعض الصناعات الملوثة التي تشتهر بها مناطق محددة  على مستوى الشرق الأوسط مثل الأسمنت والرخام، ولكن الجانب السلبي لريادة هذه الصناعة في مصر هو انتشار الانبعاثات الضارة الناتجة من تصنيعها، مشيرا إلى أن حصيلة الصادرات التى تحققها مصر من تلك الصناعات لا يمكن أن تغطى فاتورة التلوث الناتج عنها.

وأكد النائب أن الورش وسط الكتل السكنية من المخالفات الصارخة التي يجب أن تسعى المحليات للقضاء عليها،  حيث أن تلوث الهواء الناتج عن الأتربة يتسبب في إصابة الأفراد بنوع من أنواع التحجر الرئوي، إضافة إلى صناعة البتروكيماويات، والحديد والصلب، وبعض الصناعات الغذائية مثل صناعة النشا والخميرة، والضرر الناتج عن هذه الصناعات ليس مقتصرًا فقط على صحة الإنسان، بل يؤثر أيضًا على النبات؛ نتيجة تراكم الأتربة والمواد الضارة على أوراقه.

وطالب النائب بتشديد الرقابة على الصناعات الملوثة ووضع حلول تضمن الوصول إلى الحد الأدني من الضرر البيئي والصحي، والعمل على نقل هذه المصانع بعيدا عن الكتل السكنية، مع التأكد على التزامها بالاشتراطات البيئية ومعايير الأمن والسلامة.
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