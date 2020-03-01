إنشاء مركز الغردقة للتدريب على علوم الحاسب الآلي وتطبيقات بجامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على مذكرة التفاهم بين كلية الطب البيطري ومعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية.





كما وافق المجلس، على إنشاء مركز الغردقة للتدريب علي علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته جامعة جنوب الوادي ـ كلية التربية بالغردقة ـ وحدة ذات طابع خاص.













ووافق المجلس، على اعتماد الخطة الاستراتيجية لكلية الطب ـ جامعة جنوب الوادى، و وافق أيضًا على اعتماد الدراسة الذاتية لكلية الطب.





كما وافق المجلس، على التعيين في وظيفة أستاذ لكل من الدكتورة هدى السعدى محمدين بكلية العلوم والدكتورة نجلاء سامي محمد النبراوي بكلية الآداب والدكتور محمد رشدى ابراهيم بكلية الحقوق كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الدكتور باسم صبري محمد سلام بكلية التربية بقنا وكلًا من الدكتور حمدى عبد الراضي علي والدكتور حمد الله عبد الحكيم محمد حمد الله بكلية الآداب والدكتورة أسماء جابر مبارك حسن بكلية الطب البيطري و الدكتور عبدالعزيز عبدالباقي حسين جوهر بكلية الزراعة.





كما وافق المجلس، على التعيين فى وظيفة مدرس كل من الدكتورة آيات علي أيوب أحمد والدكتورة آمال عبد الوهاب بكلية الآداب والدكتور عبد الفتاح علي أحمد محمد بكلية الهندسة والدكتور عبد الله حسين رضا بكلية التربية الرياضية والدكتورة سمر أحمد النوبى بكلية طب الفم والأسنان.





ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ ١١ طالبا ومنح درجة الماجستير لـ ٤٨ طالبا من مختلف كليات الجامعة.







