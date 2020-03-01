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منوعات

وفاة متسولة عجوز.. والشرطة تكتشف حسابات بنكية لها

الأحد 01/مارس/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت عجوز فرنسية لحادث سير نتج عنه نزيف في المخ وتسبب في موتها في الحال، إلا أن الشرطة اكتشفت سرا خطيرا عن تلك المتسولة. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة الفرنسية أشارت إلى أن ضباط الشرطة في موقع الحادث عثروا على حسابات بنكية ودولارات في حقيبتها. 

تعقبت الشرطة حسابات تلك السيدة وكانت الصدمة عندما استعلم أحدهم عن حسابها وجد 7 ملايين دولار ومنزل فخم في إحدى الجزر. 

أثارت تلك العجوز الشكوك حولها فقامت الشرطة بتفتيش محل سكنها، وظنوا أنهم سيعثرون على طعام بسيط ومكان فقير، إلا أنهم صدموا مرة أخرى بعد أن وجدوا آثارا لطعام من محلات فخمة لا يأكل منها سوى الأثرياء. 
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