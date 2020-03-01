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أخبار البلد

5.306 مليون دولار أرباحًا.. الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة

الأحد 01/مارس/2020 - 10:18 ص
الوزير يترأس اجتماع
الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي
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أحمد أبوشوشة
ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة وذلك بحضور وزير النقل الأردني المهندس خالد سيف وممثل الجانب العراقي الكابتن كاظم هاشم نيابة عن وزير النقل العراقي بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة. 

بدأ الاجتماع بتهنئة وزير النقل المصري  لنظيره الأردني لتوليه حقيبة النقل مؤخرا بالأردن الشقيق متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه  ثم استعرض الوزراء الميزانية العمومية ونتائج أعمال الشركة في الفترة من 1/ 1 /2019  حتى   31/ 12/  2019.

وقد حققت الشركة أرباحا قدرها 5.306 مليون دولار خلال هذه الفترة، مقابل 4.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 واقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع ٤.٥ مليون دولار من الأرباح على الدول الثلاث.

 وأوضحت إدارة الشركة أن هذه النتائج بسبب تنفيذ مجلس إدارة الجسر العربي لخطة محكمة تضمنت اتخاذ  عدد من الإجراءات أدت إلى هذه النتائج حيث شملت تلك الإجراءات تأجير الباخرة عمان الي السوق الاوروبي وتعديل وتوحيد اسعار الشحن بالاتجاهين وتنامي حركة الشحن علي خط العقبة – نويبع بين الدول العربي وتطوير منظومة الحاسوب في الشركة ،وادخال خدمة نقل طرود الأسماك بالشاحنات المبردة  وكذلك الاستغلال الأمثل للسيولة المالية للشركة  بالإضافة إلي نجاح الشركة في تنفيذ موسم الحج للعام 1440 هجري وتطبيق مشروع النافذة الوطنية الواحدة وكذلك خدمة النقل السياحي المميز وتفعيل النشاط الدعائي والاعلاني وتطوير وتحديث إجراءات تمام القوائم.

واتفق الوزراء على ضرورة أن يشهد عام 2020 المحافظة على الحصة السوقية للشركة على خط العقبة / نويبع وزيادتها  ، وإطلاق مشروع الحجز الالكتروني من خلال تطبيق خاص بالشركة على الهواتف المحمولة  وزيادة النشاط الكمي لعام 2020 بنسبة 10%. وزيادة الجانب الدعائي بالشركة والاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للراكب، واستغلال الحالة الفنية الممتازة لأسطول الشركة وعرض الوحدات البحرية التي تزيد عن حاجة العمل في الخط البحري نويبع /العقبة  للتأجير وذلك من خلال التواصل الدائم مع الأسواق العالمية وفي منطقة البحر الأحمر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وخاصة فيما بين اسبانيا والمغرب حيث تفوق أعداد الركاب على هذا الخط ثلاثة ملايين راكب بالإضافة إلى ضرورة تنمية الموارد البشرية بالشركة من خلال تطوير اداء العاملين في مختلف الإدارات عن طريق تدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى الإنتاجية وذلك ومن خلال خطة تدريبية سنوية بالتعاون مع المعاهد العالمية والمعاهد ومراكز التدريب في الأردن ومصر.

وأكد  الوزير أن الشركة تمثل نموذجًا رائدًا  للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل مشيدًا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية.

ومن جانبه أشاد وزير النقل الأردني بجهود وزير النقل المصري في دعم الشركة وبالتعاون بين الدول الثلاث لتحقيق الشركة لأهدافها القومية وأنها نموذج ناجح للتعاون العربي، وأشاد بمجلس الادارة وإدارتها التنفيذية والعاملين وركز على ضرورة تبني رؤية جديدة لمواجهة التحديات والمعوقات.
5.306 مليون دولار أرباحًا.. الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة
5.306 مليون دولار أرباحًا.. الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة
5.306 مليون دولار أرباحًا.. الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة
5.306 مليون دولار أرباحًا.. الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة
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