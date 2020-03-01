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هانى شنودة: قدمت عمرو دياب لأحد المنتجين.. والأخير: إنت هتعمل من الحبة قبة.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 11:22 ص
هانى شنودة وعمرو
هانى شنودة وعمرو دياب
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آيات أحمد
قال الموسيقار هانى شنودة، إنه لم يكن يتخيل أن يصبح موسيقارا مشهورا، لافتًا إلى أنه منذ الصغر كانت والدته توبخه والدته لغنائه لأن صوته كان غير مقبول.

وأضاف الموسيقار هانى شنودة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه التحق بكلية التربية الموسيقية بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، وكون فرقة من جميع دول العالم.

وأوضح أن عبد الحليم حافظ كان يتابع موسيقاه ويسمع له، مشيرا إلى أن عبد الحليم حافظ طلب منه تكوين فرقة معه، لكى يسافر بلاد العالم كله والدول العربية لنشر الفن.

وأكد أنه قدم عمرو دياب لأحد المنتجين وقال له إنه سيكون مطرب العرب الأول، لافتا إلى أن المنتج استنكر وقال له: "إنت هتعمل من الحبة قبة"، ولم يسمع صوته وخرجوا من عنده فورًا.

وتابع: "بعدها بسنة اتصل بى المنتج وأبلغنى أنه أبرم تعاقدا مع عمرو دياب بمليون و200 ألف".
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