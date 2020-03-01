AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية؟.. الزراعة توضح.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 10:17 ص
اسراب الجراد
اسراب الجراد
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه ليس هناك أي تواجد لأسراب الجراد في مصر، وأن هناك مراصد تتولى عملية رصد أي تغيرات أو ظهور للجراد، بالإضافة إلى التنسيق مع مجموعة من الهيئات والوزارات ومنها الأرصاد الجوية ومتابعة التقارير الدولية.


وتابع محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية في مجموعة من المناطق التي تشهد مواسم أمطار غزيرة في الشتاء مثل شمال سيناء.


وأضاف محمد القرش، أنهم يقومون برش رشات احتياطية في أوقات معينة ومنها سقوط الأمطار لمنع ظهور أي أسراب جراد، منوها بأن هناك 55 مرصدا لتأمين الحدود المصرية.


وأوضح أن الجراد ينتشر بشكل سريع، ولهذا الدولة تتخذ خطوات مبكرة لمنع ظهوره من الأساس، لافتا إلى أن وزير الزراعة يتسلم تقريرا يوميا من المراصد لمعرفة الوضع أولا بأول، معقبا: "مصر مسيطرة بشكل كامل، وتتعامل بشفافية مطلقة، ولا نخجل عن الكشف عن أي شيء"، وما ينتشر عن ظهور الجراد في مصر مجرد شائعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة تعلن رفع حالة الطوارئ لمكافحة الجراد.. الفلاحين: يبيد الأخضر واليابس.. والاتحاد يناشد بضرورة الإبلاغ عن وجود أى سرب منه.. و«الزراعيين» تنفي انتشاره على الحدود المصرية

الزراعة: لا رصد لأسراب الجراد.. ونقضي عليها حال رصدها.. فيديو

55 مرصد.. الزراعة تكشف حقيقة وجود أسراب الجراد على حدود مصر.. فيديو

متحدث الزراعة: إجراءات الاحترازية استعدادا لدخول الجراد

أسراب الجراد المهلك.. سوريا تستعد لحرب من نوع جديد

ترشيحاتنا

الصيف لسة مجاش.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

تراخيص ممارسة الدعارة.. حكاية الحوض المرصود وأساطير حراسة الجن فى السيدة زينب

بسبب كورونا.. توقعات بتغير حاد في أسعار الذهب عالميا غدا

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

الكويت تسجل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

دولتان تعلنان أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

صور مذهلة.. ناسا تكشف مفاجأة سارة فعلها كورونا في الصين

الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة من الانتحار .. تفاصيل

إيران توجه اتهاما خطيرا لـ ترامب بشأن كورونا

وفاة متسولة عجوز.. والشرطة تكتشف حسابات بنكية لها

لا تنخدعوا باستقرار الحالة الجوية.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

كيف يشعر المصاب بـ كورونا؟.. مسن يروي تجربته مع المرض في السفينة الموبوءة

الكويت تسجل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

تراخيص ممارسة الدعارة.. حكاية الحوض المرصود وأساطير حراسة الجن فى السيدة زينب

أخبار الرياضة ليلا.. إصابة فتحي ومعلول وأجايي قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. حقيقة الاعتداء على حكم مباراة الزمالك والترجي

فيروسات وأمراض خطيرة.. ماذا قال هاني الناظر عن الحفاضات؟

حزين على صالح جمعة.. لاعب الأهلي السابق: إبراهيم سعيد لا يقل موهبة عن محمد صلاح

رضوان جيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة الاعتداء عليه من قبل جماهير الترجي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

إيراني يلحس ضريحا بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور