هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية؟.. الزراعة توضح.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه ليس هناك أي تواجد لأسراب الجراد في مصر، وأن هناك مراصد تتولى عملية رصد أي تغيرات أو ظهور للجراد، بالإضافة إلى التنسيق مع مجموعة من الهيئات والوزارات ومنها الأرصاد الجوية ومتابعة التقارير الدولية.





وتابع محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية في مجموعة من المناطق التي تشهد مواسم أمطار غزيرة في الشتاء مثل شمال سيناء.





وأضاف محمد القرش، أنهم يقومون برش رشات احتياطية في أوقات معينة ومنها سقوط الأمطار لمنع ظهور أي أسراب جراد، منوها بأن هناك 55 مرصدا لتأمين الحدود المصرية.





وأوضح أن الجراد ينتشر بشكل سريع، ولهذا الدولة تتخذ خطوات مبكرة لمنع ظهوره من الأساس، لافتا إلى أن وزير الزراعة يتسلم تقريرا يوميا من المراصد لمعرفة الوضع أولا بأول، معقبا: "مصر مسيطرة بشكل كامل، وتتعامل بشفافية مطلقة، ولا نخجل عن الكشف عن أي شيء"، وما ينتشر عن ظهور الجراد في مصر مجرد شائعات.