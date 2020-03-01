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أخبار العالم

الصحة الكويتية: ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 46 حالة

الأحد 01/مارس/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد إلى 46 حالة، بعد تسجيل حالة إصابة جديدة.

وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة - إن الحالة الجديدة المصابة، هي من ضمن الكويتيين القادمين من إيران.

وأضافت المضف أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أن فريقا طبيا في جميع التخصصات يشرف على علاجهم، وأن جميع إمكانيات وزارة الصحة الكويتية، مسخرة لمتابعة حالتهم الصحية.

وأهابت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، للحفاظ على صحة الجميع.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، عدم وجود اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليستقر عدد المصابين عند 45 حالة؛ وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين من المخالطين القادمين من إيران أمس الأول الجمعة
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