بسبب فيروس كورونا.. توقف البورصة الكويتية عن التداولات

أعلنت بورصة الكويت إيقاف التداول في السوق الأول إلى نهاية جلسة تداول اليوم الأحد لتراجع مؤشره نحو 10% مع إلغاء مزاد الإغلاق، وفق ما ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية.





وقالت شركة البورصة الكويتية، إن إيقاف التداول في السوق الأول لايؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيسي بشكل تلقائي ما لم ينخفض مؤشر السوق الرئيسي إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله.





وكانت بورصة الكويت أعلنت أمس السبت أن التداول في جلسة الأحد «اليوم» سيكون كالمعتاد على أن يتم إغلاق قاعة التداول الرئيسية وإجلاء كل مقاعد الزوار في الممرات الخارجية للحد من التجمعات وذلك حرصًا على السلامة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا في مختلف بلاد العالم.





وأوضحت البورصة في بيان صحفي أنه سيتم السماح للمتداولين بالتوجه لمكاتب الوساطة المالية لإنجاز معاملاتهم مشيرة إلى أنها اتخذت كل الاحتياطات في هذا الصدد ووفرت معقمات للأيدي في الأماكن الأكثر حيوية في المبنى.





استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 487 نقطة ليبلغ مستوى 5584.99 نقطة بنسبة 8.02 في المئة.





وبلغت كميات تداولات المؤشر 32.2 مليون سهم تمت من خلال 1124 صفقة نقدية بقيمة 4.8 مليون دينار كويتي «نحو 16.32 مليون دولار أمريكي».



