مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق أسيوط القاهرة الزراعي بمركز القوصية في أسيوط.





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تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مستشفى القوصية المركزي يفيد وصول "مصطفى .ش .م" 40 سنة جثة هامدة وكلا من "محمود .د .ز" 40 سنة مقيم ديروط و"محمد .م .ش" 39 سنة مقيم المنيا و"يوسف .م .أ" 40 سنة مقيم ديروط و"أمجد .س .ج" 45 سنة مقيم ديروط و"أحمد .ح .أ" 21 سنة مقيم ديروط و"هيثم .ز .ج" 20 سنة مقيم ديروط و"عمر .ص .ع" 20 سنة مقيم ديروط مصابين باصابات متفرقة.





وبسؤال المصابين تبين تصادم السيارة التي كانوا يستقلونها بعمود إنارة بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي أمام قرية بني قرة مما نتج عنها الحادث.