AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

الأحد 01/مارس/2020 - 10:41 ص
جثة
جثة
Advertisements
إيهاب عمر

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق أسيوط القاهرة الزراعي بمركز القوصية في أسيوط.


اقرأ أيضا:

بسبب لعب الأطفال.. مصرع شخصين وإصابة ثالث في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

بعد أقل من ساعتين.. مباحث أسيوط تضبط المتهم بسرقة أموال من شقة

إصابة 5 أشخاص باختناق بسبب تسرب غاز بمنزلهم في أسيوط


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مستشفى القوصية المركزي يفيد وصول "مصطفى .ش .م" 40 سنة جثة هامدة وكلا من "محمود .د .ز" 40 سنة مقيم ديروط و"محمد .م .ش" 39 سنة مقيم المنيا و"يوسف .م .أ" 40 سنة مقيم ديروط و"أمجد .س .ج" 45 سنة مقيم ديروط و"أحمد .ح .أ" 21 سنة مقيم ديروط و"هيثم .ز .ج" 20 سنة مقيم ديروط و"عمر .ص .ع" 20 سنة مقيم ديروط مصابين باصابات متفرقة.


وبسؤال المصابين تبين تصادم السيارة التي كانوا يستقلونها بعمود إنارة بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي أمام قرية بني قرة مما نتج عنها الحادث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نزيف الأسفلت يتصدر عام 2019 بأسيوط.. استشهاد مدير الأمن السابق ووفاة نحو 49 آخرين في حوادث طرق متفرقة.. مقتل فلاح أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بالقوصية

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة نقل بأسيوط

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط

مصرع شخص سقط من القطار بأسيوط

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 29 شخصا في البحر الأحمر والمنيا والبحيرة.. وانقلاب سيارة شرطة في أسيوط

كانت تحمل جثة.. مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة نقل موتى ونقل بأسيوط

ترشيحاتنا

من أجل الثأر.. الترجي يفتح ملعب رادس لـ 50 ألف مشجع استعدادا لـ الزمالك

أخبار الرياضة ليلا.. إصابة فتحي ومعلول وأجايي قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. حقيقة الاعتداء على حكم مباراة الزمالك والترجي

عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020.. فيديو

التموين تكشف حقيقة إيقاف البطاقات للمواطنين لعدم تسجيل رقم التليفون.. فيديو

الكويت تسجل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية؟.. الزراعة توضح.. فيديو

AdvertisementS

صور مذهلة.. ناسا تكشف مفاجأة سارة فعلها كورونا في الصين

الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة من الانتحار .. تفاصيل

إيران توجه اتهاما خطيرا لـ ترامب بشأن كورونا

وفاة متسولة عجوز.. والشرطة تكتشف حسابات بنكية لها

لا تنخدعوا باستقرار الحالة الجوية.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

كيف يشعر المصاب بـ كورونا؟.. مسن يروي تجربته مع المرض في السفينة الموبوءة

الكويت تسجل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

تراخيص ممارسة الدعارة.. حكاية الحوض المرصود وأساطير حراسة الجن فى السيدة زينب

أخبار الرياضة ليلا.. إصابة فتحي ومعلول وأجايي قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. حقيقة الاعتداء على حكم مباراة الزمالك والترجي

فيروسات وأمراض خطيرة.. ماذا قال هاني الناظر عن الحفاضات؟

حزين على صالح جمعة.. لاعب الأهلي السابق: إبراهيم سعيد لا يقل موهبة عن محمد صلاح

رضوان جيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة الاعتداء عليه من قبل جماهير الترجي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

إيراني يلحس ضريحا بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور