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ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.. صندوق تحيا مصر يفتتح مشروعات تنموية بسوهاج.. تطوير مدرستين للابتدائية والإعدادية.. وتوزيع 30 دراجة للمتفوقين دراسيا

الأحد 01/مارس/2020 - 10:00 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في سوهاج
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ايمان البكش
  • وزير التنمية المحلية:
  • يشارك باحتفالية تحيا مصر للمشروعات التنموية بسوهاج 
  • تطوير مدرسة الشيخ زين الابتدائية الجديدة 
  • افتتاح مدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة 
  • افتتاح الوحدة البيطرية بالقرية وتسليم أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات
  •  
وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، الأحد، إلى محافظة سوهاج للمشاركة فى الاحتفالية التى ينظمها صندوق "تحيا مصر" اليوم لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور عدد من الوزراء، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وعدد من الفنانين ورؤساء مجلس إدارات البنوك. 

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية افتتاح تطوير مدرسة الشيخ زين الابتدائية الجديدة وافتتاح مدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة، وافتتاح الوحدة البيطرية بالقرية وتسليم أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوزيع 30 دراجة على المتفوقين دراسيًا وتنفيذ مبادرة نور حياة بمدرسة الشيخ زين الابتدائية، كما يشهد الوزير خلال الاحتفالية افتتاح معرض صندوق "تحيا مصر" بجامعة سوهاج ضمن مبادرة دكان الفرحة لتوزيع حوالى 15 ألف قطعة ملابس جديدة، فضلا عن بدء توزيع حوالى 20 طن لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا.

كما سيجري خلال احتفالية صندوق "تحيا مصر" توزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج، وذلك في إطار مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر للارتقاء بحياة المواطنين فى جميع المحافظات المصرية واستكمال الجهود التي تقوم به الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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