لتدريب النواب .. جامعتا أسيوط وسينسيناتي الأمريكية يوقعان اتفاقية في المجال الطبي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن توقيعه اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة سينسيناتى بولاية أوهايو، وذلك في ختام برنامج زيارته للولايات المتحدة الأمريكية والتي بدأت من عدة أيام .

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وكشف رئيس جامعة أسيوط إلى أن مراسم توقيع الاتفاقية تمت خلال اجتماعه مع دكتور سوسمان رئيس قسم الجراحة والدكتور أيمن الطيرى رئيس وحدة جراحة المسالك البولية بجامعة سينسينانى الأمريكية ، مشيرًا إلى أنه بموجب تلك الاتفاقية سوف يتم البدء فى تطبيق برنامج لتبادل وفود من الأطباء النواب بين الجامعتين لقضاء فترات تدريبية في مختلف مجال الجراحات المتخصصة .

وكشف الدكتور طارق الجمال أنه من المقرر أن يبدأ برنامج التبادل باستقبال مستشفى المسالك البولية بأسيوط أول دفعة من النواب لقضاء فترة تدريبية في مجال جراحة المسالك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين2020.