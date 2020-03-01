علقة موت.. يوتيوبر شهيرة تلقن طفلتها علقة ساخنة بسبب كسر علبة مكياجها.. شاهد





وفقا لما ورد في صحيفة "مترو" البريطانية، فإن السيدة ميشيل جريس، البالغة من العمر 23 عاما، قامت بضرب طفلتها البالغة من العمر عامين بطريقة بشعة أمام الكاميرا بعد أن كسرت علبة المكياج الخاصة بها.





وظهرت تلك "العلقة الساخنة" أمام الجمهور، ونسيت ميشيل تماما أنها تركت الكاميرا مفتوحة والبث مازال مستمرا، والمتابعون شاهدوا ضربها لابنتها الصغيرة وقاموا بالتعليق على البث بتعليقات سلبية جدا ومنهم من ألغى متابعته لها.





وأدركت ميشيل أنها قامت بخطأ فادح سيتسبب في خسارة كبيرة لها، فقامت بمسح البث الذي ظهرت من خلاله، ولكن بالطبع خسرت عددا كبيرا من متابعيها.

قامت يوتيوبر شهيرة ببث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت أمام متابعيها في بث حي من منزلها في جلسة لتعليم كيفية وضع المكياج بشكل جيد.