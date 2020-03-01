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محافظات

بتكلفة مليون و400 ألف جنيه.. الانتهاء من تطوير 5 مراكز شباب بالشرقية

الأحد 01/مارس/2020 - 11:17 ص
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، مشيرًا إلى ‏أهمية تطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏و طاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود مديرية الشباب والرياضة والأداء المتميز لجميع ‏العاملين ‏بالمديرية في ‏تقديم أوجه الرعاية والدعم ‏المادى والمعنوى لجميع ‏الرياضيين والموهوبين من ‏أبناء المحافظة ‏والذين حققوا البطولات المحلية ‏والدولية.

من جانبه أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب الانتهاء من أعمال استكمال وتشطيب الدور الثاني بالمبني الإداري بمركز شباب راغب بتكلفه 236 الف جنيه ومركز شباب العوينات بتكلفه 286 ألف جنيه بمدينة أولاد صقر  مشيرا إلي أنه جار الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب اولاد صقر بتكلفة 475 الف جنيه حيث وصلت نسبه تنفيذ اعمال التطوير الي 59 %.

وأعلن وكيل وزارة الشباب أنه تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بتطوير 5 مراكز شباب بتكلفة مليون و 400 ألف جنيه  ‏شملت مراكز شباب ( سنجها بأبو حماد - راغب وأبو العوينات بأولاد صقر، - الصالحية ‏القديمة بفاقوس - قرية السلام ببلبيس ) .

ونوه إلي أنه جار ‏تنفيذ مشروع إنشاء المقصورة الرئيسية باستاد الزقازيق ‏بتكلفة 5 ملايين و 850 ألف جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 97 ٪  .

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