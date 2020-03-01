جنايات الفيوم تنظر اليوم محاكمة صاحب شركة خطف طفلا وطلب فدية مليون ونصف جنيه

تنظر اليوم محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا - دائره الإرهاب - برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن إسماعيل ومحمد ثروت وأمانة سر محمد البرعي القضية رقم ١٢٠٠ لسنة ٢٠١٩ كلي الفيوم.





والذي تتضمن قيام صاحب شركة للحاصلات الزراعية بالقاهرة وبصحبته اثنان بتخطيط وخطف الطفل عبد الرحمن حسن عبد الجليل ١٧ عام تحت تهديد السلاح وطلب فدية من والديه مليون ونصف الذي يعمل صاحب شركة الأندلس للاستشارات المالية ومقيم ب مركز سنورس.





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وقاموا باستدراج الطفل عن طريق احدي الفتيات تواصلت معه من خلال موقع التواصل الإجتماعي وطلبت مقابلته علي الطريق الدائري بالقرب من نادي قارون وكان معه أشخاص قاموا بتهديده عن طريق سلاح ناري واقتياده لأماكن بعيدة وابعاده عن ذويه.





وبإجراء تحريات الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول شرطة الفيوم أكد صحة الواقعة وتمكن من ضبط المتهم الأول حال تسليمه للمجني عليه لوالده.