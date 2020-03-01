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رياضة

الدوري الإنجليزي| توتنهام يستقبل ولفرهامبتون.. ومان يونايتد ضيفا على إيفرتون

الأحد 01/مارس/2020 - 11:11 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
تختتم اليوم، الأحد، الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، عندما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره وولفرهامبتون، ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره إيفرتون.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون، في تمام الرابعة مساءً، وتُنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 2، بتعليق جواد بدة.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة باحثًا عن ثلاث نقاط جديدة، للاقتراب من المربع الذهبي، المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 41 متأخرًا بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

وفي السياق ذاته، يستضيف فريق توتنهام نظيره وولفرهامبتون، في تمام الرابعة مساءً أيضًا، وتُنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 1 بتعليق عامر الخوذيري.

ويسعى توتنهام لمواصلة تفوقه على وولفرهامبتون قاهر الكبار للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن فاز أمامه في مباراة الدور الأول.

ويأمل توتنهام في تحقيق الثلاث نقاط، من أجل تضييق الخناق على تشيلسي ومانشستر يونايتد اللذان يتواجدان في المركزين الرابع والخامس، للدخول إلى المربع الذهبي والمؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.
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