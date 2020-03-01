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توك شو

تعرف على سر "تخونوه" وقصة حب وردة وبليغ حمدي

الأحد 01/مارس/2020 - 12:07 م
قصة حب وردة وبليغ
قصة حب وردة وبليغ حمدي
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فرح علاء الخولي

قالت منى البكري، مؤلفة رواية "رسالة على نوتة موسيقية"، إن قصة حب بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية واحدة من أروع قصص الحب مثلها مثل روميو وجوليت، لأن كان بها لقاء وفراق وعودة مرة أخرى.


وتابعت منى البكري، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن وردة أحبت بليغ حمدي من قبل ما تشوفه وكان من خلال سماعها أغنية "تخونوه" التي كانت من ألحانه، وبعد ذلك قام بتلحين أول أغنية لوردة "يا نخلتين في العلالي".


وأضافت منى البكري، افترق الحبيبان نظرًا لاختلاف الجنسيات ورغبة أهل وردة في زواجها من جزائري، مما جعل بليغ يدخل في اكتئاب حاد أسفر عن كم هائل من الألحان والذي كان يكتب في أغلبها مطلع الأغنية ومنها "بعيد عنك حياتي عذاب".


وأوضحت أن كانت الصدفة لها دور كبير في عودة لقائهما مرة أخرى، وكان هذا من خلال طلب الرئيس الجزائري من بليغ حمدي تلحين أغنية وطنية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الجزائري ومن يغني الكلمات الفنانة وردة بعد اعتزالها للزواج.


وأشارت إلى أن الحبيبين بعد أن التقيا مرة أخرى كانا يؤكدان في كل لقاءاتهما أن أرواحهما تكمن في كل من الآخر فبليغ يعيش على صوت وردة ووردة تعيش على ألحانه.

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