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أخبار البلد

«الجايكا» اليابانية تدعم نقل الخبرات المصرية لدعم صغار المزارعين

الأحد 01/مارس/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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أ ش أ
تعقد هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الاثنين، ورشة عمل حول منهج تشجيع صغار المزارعين على زراعة الخضر، ضمن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين الذي نفذته الهيئة في مصر خلال الفترة من 2014 وحتى 2019 في محافظتي المنيا وأسيوط بصعيد مصر.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن الورشة تستمر حتى يوم الخميس المقبل، بحضور ساتو تاداشي، نائب رئيس (الجايكا)، وأومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب (الجايكا) بمصر، بالإضافة إلى أكثر من 30 مسؤولا من 3 دول عربية هي المغرب وفلسطين والسودان، وعدد من المسؤولين من وزارة الزراعة والجهات الدولية المانحة العاملة في مصر.

وتم تنفيذ مشروع تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين في مصر، كأحد المشروعات التي تطبق منهج تشجيع صغار المزارعين على زراعة الخضر بغرض تحسين تسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين وزيادة دخولهم كنتيجة لذلك.

كما قام المشروع بتطوير نهج فريد لتطبيق أنشطة تحقق التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق المستهدفة، ويولي اهتماما لاحتياجاتهن للإسهام في اقتصاد أسرهن، ويراعي في الوقت نفسه العادات والتقاليد الاجتماعية في صعيد مصر، والتي قد تمنع أحيانا السيدات من المشاركة في أنشطة الزراعة خارج منازلهن، وتعمل وزارة الزراعة على مواصلة تنفيذ أنشطة المشروع والتوسع في تطبيقها في محافظات أخرى لم تكن ضمن المناطق المستهدفة للمشروع.

يذكر أن (الجايكا) تعمل على نشر منهج دعم صغار المزارعين في إفريقيا ودعم المشروعات الزراعية الموجهة نحو السوق منذ عام 2006 وحتى الآن، وتساعد هذه المشروعات المزارعين على التحول من المفهوم التقليدي "الزراعة ثم البيع" إلى مفهوم التوجه نحو السوق "الزراعة للبيع" وتحقيق عائد مادي أعلى من ناتج الزراعة.


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