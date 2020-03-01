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محافظات

إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأحد 01/مارس/2020 - 11:56 ص
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أملاك الدولة في البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

وشدد اللواء آمنة على ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة.

وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمراكز (بدر - الرحمانية) عدة حملات  ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات وذلك  بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبتأمين بقوة من الشرطة أسفرت عن  تنفيذ ١٠ قرارات إزالة لحالات تعد ولاية الري بمركز بدر  بإجمالي مساحة ٩١٦٠ م. 

وإزالة ٣ حالات تعد بولاية الأوقاف بالرحمانية بمساحة ٨١٠ م عبارة عن ردم حفر في المهد وإزالة شدة خشبية وسور بالطوب الأبيض.
إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
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