رئيس جامعة القاهرة يحارب غلاء الكتب بتحذير واضح لأعضاء هيئة التدريس





وأصدر رئيس جامعة القاهرة تعليمات رسمية شدد خلالها على أنه غير مسموح لأي عضو هيئة تدريس في أية كلية من الكليات بتجاوز الأسعار الاقتصادية أو المغالاة فيها، والتي يحددها مجلس الكلية، علي أن تلزم الجامعة من يخالف ذلك برد هذه الزيادات للطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وقال رئيس جامعة القاهرة ، إن من أبرز هذه القواعد : الاحترام والتطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، والتزام الكليات والأقسام العلمية بضمان تطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات، ومُتسقة مع توصيف المقرر المُعتمد كل عام دراسي جديد.