AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يحارب غلاء الكتب بتحذير واضح لأعضاء هيئة التدريس

الأحد 01/مارس/2020 - 11:54 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
قســــم التعليم
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه تم وضع عدة قواعد ومعايير لوضع الكتاب الجامعي في جامعة القاهرة ، مشددا على الجميع الالتزام بها .

وقال رئيس جامعة القاهرة ، إن من أبرز هذه القواعد : الاحترام والتطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، والتزام الكليات والأقسام العلمية بضمان تطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات، ومُتسقة مع توصيف المقرر المُعتمد كل عام دراسي جديد.

وأصدر رئيس جامعة القاهرة تعليمات رسمية شدد خلالها على أنه غير مسموح لأي عضو هيئة تدريس في أية كلية من الكليات بتجاوز الأسعار الاقتصادية  أو المغالاة فيها، والتي يحددها مجلس الكلية، علي أن تلزم الجامعة من يخالف ذلك برد هذه الزيادات للطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات ريادة الأعمال بكليات جامعة القاهرة

مفوضية تطوير اللغة العربية بجامعة القاهرة تعقد اجتماعها الأول.. مناقشة محاور وآليات تنفيذ مبادرة رئيس الجامعة لتطوير اللغة العربية.. والخشت: نستهدف مواكبة تطور العلوم والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

مفوضية تطوير اللغة العربية تناقش محاور وآليات تنفيذ مبادرة الخشت

إعادة مجد اللغة العربية بجامعة القاهرة.. تشكيل مفوضية لتطويرها.. المشاركة في مبادرة بالعربي.. والخشت: نستهدف الحفاظ على الهوية المصرية العربية

رئيس جامعة القاهرة: إدراج مجلة هرمس على بنك المعرفة المصري وإتاحتها للباحثين

الخشت يستقبل رئيس جامعة بيلاروسيا لبحث التعاون المشترك أكاديميا وبحثيا

ترشيحاتنا

الكونفدرالية .. موعد مباراة المصري ونهضة بركان في ذهاب دور الـ 8

هانى شنودة: قدمت عمرو دياب لأحد المنتجين.. والأخير: إنت هتعمل من الحبة قبة.. فيديو

شاهد.. هلع في الكويت من كورونا يسفر عن نقص المستلزمات الطبية

تشكيل ريال مدريد المتوقع للكلاسيكو.. زيدان يهاجم برشلونة بـ بنزيما وفينيسيوس

كلاسيكو الأرض.. مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

شاهد.. احتفالات الأهلي بالفوز أمام صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض مرض الكورونا.. 7 علامات خطيرة لا تتجاهلها

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور

الرسالة التى أبهرت العالم.. وصية السلطان قابوس بمتحف عُمان تجذب آلاف الزوار