بنسبة تنفيذ 317%.. انتهاء الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن انتهاء الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بنسبة تنفيذ 317% من المستهدف





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.





وتمت إزالة 1819 حالة بنطاق المحافظة ضمت 698 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 70461م2، وإزالة عدد 1121 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 827 فداناً و12 قيراطاً بمختلف جهات المحافظة.





وأشاد المحافظ بتكاتف الجهود والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة وجاهزيتها بكافة الإمكانيات اللازمة والدفع بالمعدات والأفراد، والتى كفلت نجاح الحملة وتنفيذ أكبر عدد من حالات الإزالة وذلك مقارنة بالموجة ال14 السابقة والتى بلغت نسبة تنفيذها 99%.





وأكد محافظ المنوفية لواضعي اليد ومن تقدموا بأوراق التقنين، ضرورة استكمال باقي الإجراءات ودفع الرسوم المقررة،لافتا إلى أنه سيتم إدراج الحالات غير الجادة في التقنين وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضمن موجة الإزالات القادمة، وأنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.





جدير بالذكر أن الموجة ال15 قد بدأت 2 فبراير الماضى لتشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.