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برلمان

برلماني يضع روشتة عاجلة للتعامل مع كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 12:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
تقدم النائب حسن عمر، عضو لجنة الادارة المحلية ، بسؤال الى وزيرة الصحة ، بشان الاجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة الاخطار المحتملة لفيروس كورونا. 

وطلب البرلمانى فى سؤاله، ان تعلن وزارة الصحة، عن أسماء وعناوين المستشفيات التى تستقبل الحالات فى حالة شك أحد المواطنين إصابته بكورونا، والمتوافر لديها تحليل المرض فى كل محافظة من المحافظات.

كما طالب "حسن"  أن توفر الوزارة خطا ساخنا لاستقبال مكالمات واستفسارات المواطنين لمعرفة إذا كان أحدهم يحتاج التوجه لإحدى المستشفيات لإجراء تحليل أم لا؟ ولا يكتفى برقم الطوارئ والشكاوى الخاص بالوزارة. ولكن أرقاما خاصة بمرض كورونا متاحة 24 ساعة ويرد عليها أطباء متخصصون وليس موظفين.

واشار النائب إلى انه ليس على وزارة الصحة الاكتفاء فقط برصد الحالات فى المطارات، وهو ما يبدو لا يتم بكفاءة كما ذكر ذلك العديد من المواطنين الذين عادوا من دول من المفترض أنها تم وضعها ضمن الدول التى يجب فحص القادمين منها، وهو ما لم يحدث ، مطالبا بضرورة أن يتم فحص من لديهم شكوك بإصابتهم بالمرض فى الداخل أيضا. 

وطالب عضو لجنة الادارة المحلية، أن تقوم الوزارة بحملات توعية للمواطنين بشكل مكثف فى الإعلام، والقنوات ، بجانب تخصيص محاضرة فى الكليات وحصة فى المدارس للتوعية بالوقاية من المرض.

كما شدد "عمر" على ضرورة طمأنة المواطنين على أحوال الحجر الصحى إذا اضطر الأمر لأن يمكث المريض فى الحجر الصحى ، مشيرا إلى أن الأغلبية ستخشى الإبلاغ عن الإصابة بالأعراض خوفا من وضعها بالحجر الصحى ، منوها إن حصر الإجراءات الاحترازية فى فحص القادمين من الخارج فقط ليس كافيا بالمرة، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات اكثر جدية فى مواجهة المرض.
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