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أخبار البلد

لجنة المرأة ذات الإعاقة بـ القومي للمرأة تزور مستشفى بهية غدا

الأحد 01/مارس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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أمل مجدي
تزور لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس القومى للمرأة برئاسة النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس، مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان بمقرها بالهرم غدا الأحد، لإعلان مشاركة اللجنة في مبادرة "سيدات مصر" التي تستهدف تخفيض مدة قوائم الانتظار لبدء علاج السيدات المصابات بسرطان الثدي بمستشفي بهية من 48 يوم إلى 21 يوما. 

ونوهت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أن زيارة اللجنة لمستشفى بهية ومشاركتها في مبادرة "سيدات مصر" تأتي ضمن مشاركة كل لجان المجلس في دعم كل المبادرات الجادة التي تهدف إلى حماية حياة سيدات مصر وتأكيدا على أهمية هذه المبادرة في سرعة التدخل العلاجى لإنقاذ حياة كل سيدة ذات اعاقة وكل سيدة مصرية بشكل عام تصاب بسرطان الثدى .

وأشارت إلى أن مشاركة لجنة المرأة ذات الاعاقة بكامل أعضائها  في مبادرة سيدات مصر رسالة تأييد ودعم لمنظمات المجتمع المدنى الجادة وكل المؤسسات الطبية التى تسعى وفق اطر علمية حديثة لرعاية صحة المرأة المصرية وفى القلب منها المرأة ذات الاعاقة.

يذكر أن مبادرة سيدات مصر اطلقتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمراة وتستهدف العمل في الفترة من 18 فبراير الجاري حتى 18 مارس القادم، وتتزامن مع احتفالات عيد الأم كهدية من القومي للمرأة لكل ام مصرية. 
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