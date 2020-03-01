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وكالة الأنباء السورية: الجيش السورى يسقط طائرة تركية مسيرة فوق إدلب

الأحد 01/مارس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أسقط الجيش السورى طائرة تركية مسيرة فوق إدلب.

جاء ذلك فى خبر عاجل أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

وأعلنت الحكومة السورية إغلاق المجال الجوى شمال غرب البلاد، خاصة فوق إدلب.

وقُتل 33 جنديا تركيا في غارة شنتها طائرات تابعة للنظام السوري في إدلب، حسب مسئول تركي رفيع، وتعهدت تركيا بالرد على الغارة، مؤكدة أن عملياتها العسكرية سوف تستمر في الأراضي السورية.

وأعلن والي ولاية هطاي التركية، رحمي دوغان، إصابة 36 عسكريا تركيا في الغارة التي شُنت في إدلب، شمال غربي سوريا.

وعقب الغارة، ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا أمنيا رفيع المستوى.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قوله إن "كل أهداف" الحكومة السورية تتعرض للنيران من قبل وحدات الدعم الجوي والبري التركية. 
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